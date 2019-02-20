سر مجامعة إمبراطور الصين (121 فتاة كل أسبوعين) .. وهذا ما يفعله عند اكتمال القمر !

شهاب محمد - الخرطوم - قلب الارض

الخليج 365 :

لم تكن مهام وأولويات إمبراطور الصين قديمًا محصورة بتوحيد هذا البلد وبناء مجده، بل كانت له مهمة غاية في الصعوبة وهي إهداء بلده وريثًا قويًّا ومميزًا للعرش، وهذا يتطلب مواصفات خاصة من الرجولة لمجامعة أكبر قدر من النساء وانتظار الوريث الموعود.

ومن أجل تلك المهمة يكشف عالم الرياضيات ماركوس دو ساوتوي لموقع ”بي بي سي“ في مادة مفصلة طريقة تنفيذها؛ لأن علماء الرياضيات في الصين كانوا يعكفون على دراسة النظريات التي من شأنها تأمين آلية تسمح لسيد البلاد بأن يجامع 121 امرأة خلال أسبوعين فقط، قبل معاودة الكرة من جديد، وقد اعتمدوا في ذلك على فكرة المتوالية الهندسية وفق الآتي:

الليلة الأولى للإمبراطورة

الليلة الأولى تكون مخصصة فقط للإمبراطورة، وفي الليلة التالية لثلاث من خيرة مرافقات الإمبراطور، ثم يأتي الدور على تسع زوجات، يتبعهن 27 من المحظيات بواقع تسع في كل ليلة، قبل أن يأتي الدور على 81 جارية من الجواري اللواتي يتم تجهيزهن لفراش صناعة الوريث.

ويجب على الإمبراطور -وفقَ الجدول- مجامعة النساء ذوات الشرف الرفيع والمرتبة العالية، عند اكتمال القمر؛ لأنه وفق الحضارة الصينية فإن قوة النساء الطبيعية المعروفة باسم ”اليين “ تكون في أعلى درجاتها، وكذلك تكون القوة الذكورية للإمبراطور المعروفة باسم “ اليانغ “ في أوجها وتعطي فرصة مثالية ليكون وريث العرش وإمبراطور الصين القادم، بمواصفات قياسية بدقة حسابية رياضية محكمة.