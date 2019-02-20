نائب رئيس الاتحاد العام يرفض قيادة بعثة المريخ لتونس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دفع النائب الاول لرئيس اتحاد الكرة، باعتذاره عن قيادة بعثة المريخ الى دولة تونس لاداء مباراة الذهاب في الدور نصف النهائي بكاس زايد للاندية الابطال أمام النجم الساحلي.

وبالرغم من المحاولات الحثيثة التي قام بها مجلس المريخ ممثلاً في رئيس البعثة عمر محمد عبد الله لاصطحاب شخصية رفيعة من اتحاد الكرة وبالاخص النائب الاول اللواء عامر عبد الرحمن الا أن الاخير اعتذر بسبب الظروف العملية الخاصة به.

وبحسب المصادر فان اتحاد الكرة اختار، عضو مجلس ادارته محمد سليمان الشهير بـ(حلفا) رئيسا لبعثة المريخ من جانبه ويعتبر الاخير من الاسماء التي برزت خلال عهد الاتحاد الحالي وهو عضو باللجنة القانونية.