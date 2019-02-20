أستاذة جامعية تتزوج من طالبها الذي تكبره بـ15 عاماً..!

شهاب محمد - الخرطوم - زواج الخليج 365 : أقرت عدد من النسوة أنهن أقدمن على الزواج من رجال أصغر منهن في العمر بفارق كبير وأنهن لسن منزعجات من الأمر أو متوجسات من نظرة المجتمع لهن، مشيرات إلى أنهن يبحثن عن الحلال فقط ما دام أن هناك توافقاً وانسجاماً تم بين الطرفين ولم يتعرض أي من الطرفين لضغوط، فيما أكدت الأستاذة الجامعية (هـ.م) أنها تزوجت بمهندس كانت قد قامت بتدريسه في الجامعة وتفوقه في العمر بخمسة عشر عاماً إلا أنها واجهت اعتراضاً كبيراً من أهلها الذين رفضوا الفكرة وبعض الأهل لأنه يصغرها في العمر إلا أنها والشاب كانا أكثر إصراراً على إكمال الزيجة التي جعلتها تعاني فيما بعد من نظرات المجتمع من حولها.

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