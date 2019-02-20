بعد تصريحات رئيس الهلال.. الكاردينال يبعث برسائل لنبيل الكوكي

شهاب محمد - الخرطوم - الكوكي

الخليج 365 :

مؤخرًا، وعلى نحوٍ مفاجئ، أعلن الهلال السوداني عن تعاقده مع المدرب نبيل الكوكي من أجلّ الإشراف على الفريق فنيًا في المرحلة المقبلة بعد إقالة الزعفوري لتراجع النتائج.

ومثّلت خطوة الهلال في إعادة التونسي للمرة الثالثة على التوالي مفاجئة للجميع في قلعة”الأزرق” لا سيما وأن الكوكي لم يجد القبول في فترات سابقة تولى فيها المهمة الفنية.

وامتدح رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال المدرب الجديد نبيل الكوكي، وقال إن أرقامه مع الفريق في فترته السابقة جيّدة.

وأبان الكاردينال أن هجومه على نبيل الكوكي في وقت سابق تمّ بسبب تقارير”مضروبة” من دائرة الكرة على حد قوله.

وحديث رئيس الهلال حول عودة التونسي من جديد لقيادة الفريق فنيًا، دون شك ربما أراد به دعم المدرب في المرحلة المقبلة لا سيما وأن الفريق مواجه بتحديات صعبة على الصعيد الأفريقي.

وسيقابل الهلال نظيره زيسكو الزامبي الأحد القادم ضمن المرحلة الثالثة من بطولة الكنفدرالية، وهو التحدي الأول للتونسي نبيل الكوكي والذي سيجد نفسه مطالبًا بالفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية على الأقل للمحافظة على آماله كبيرة في التأهل للمرحلة المقبلة.

ورغم عدم الإجماع الذي عمّ الديار الزرقاء عقب الإعلان عن تولي التونسي نبيل الكوكي المهمة الفنية خلفًا للزعفوري إلا أن التونسي يبدو واثقًا من نفسه في تحقيق الأهداف التي يريدها النادي في الفترة القادمة.

وقال التونسي في تصريحات صحفية سابقة بعد انتقاله للسودان وإنهاء تعاقده مع المحرق البحريني إنه يعرف الهلال جيدًا، وأضاف”سبق أن نجحت معه في تجربتين سابقتين، اتفقنا على الأهداف وإن شاء الله سنحققها”.

الطريفي يستقبل الكوكي في زامبيا

الكاردينال بحديثه ودعمه للمدرب الجديد، بطبيعة الحال رمى الكرة في ملعب التونسي نبيل الكوكي بعد أن أمنّ على أنه أفضل مدرب مرّ على الهلال، وأن أرقامه واضحة للعيان، فهل ينجح التونسي ويدعم مسيرته مع الهلال بعد عودته للمرة الثالثة.