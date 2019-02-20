اشرف الكاردينال : (الحكومة ماعندها قروش .. تسكتو بس)

شهاب محمد - الخرطوم - الكاردينال-

الخليج 365 :

هاجم رئيس نادي الهلال، أشرف سيد الكاردينال، منتقديه، وأكد أنه مستمر على سدة الحكم بالبيت الأزرق، بقوة المال والإنجازات التي تتحدث عنه على مستوى فريق كرة القدم والبنيات التحتية، وأكد الكردينال، أنه غير مهتم بمعارضيه من الإداريين ومنتقديه من الصحافيين : (لا تهمني الأصوات المعارضة .. ولا ألتفت لما تكتبه الأقلام التي لا تريدني على رئاسة النادي.. لأنني أملك المال، الذي يفرض كلمته في الهلال.. وأقول للذين يتهافتون على الوزراء والولاء من أجل الوصول لمقعد الرئاسة في الهلال : الحكومة ما عندها قروش تسكتو بس).

وكان الكاردينال قد كشف عن تفاصيل التعاقد مع المدرب التونسي نبيل الكوكي، والوطني، صلاح أحمد آدم بصورة رسمية بعد إقالة التونسي، إراد الزغفوري، وبحسب صحيفة آخر لحظة أكد حضوره لمباراة الأزرق مع زيسكو يونايتد الزامبي المقرر الأحد المقبل، بكأس الكونفدرالية الأفريقية من داخل استاد داغ هامارسكولد بمدينة أندولا، مؤكدا أن فريقه سيذهب بعيداً في المسابقة القارية الثانية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)