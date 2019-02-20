المطربة ندى القلعة تمنع فنانين من ترديد أغنياتها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف المستشار القانوني الخاص بالمطربة ندى القلعة، عن اتجاه المطربة لمقاضاة جميع المطربين الشباب الذين سيرددون أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة داخل حفلاتهم الخاصة والأجهزة الإعلامية، دون الرجوع إليها والاستئذان منها، ووجهت المطربة حسب صحيفة مصادر تحذيراً شديد اللهجة لكافة المطربين. وأكد محمود أن قرار القلعة ليس مخصصاً لشخصيات محددة، بل للجميع، إذا كان المطربون معروفين أو غير معروفين.

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