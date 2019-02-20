أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاربعاء

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.84 جنيه.
وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.
أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.
20/02/2019
الدولار
47.5000
47.7375
47.6188
الين الياباني
0.4286
0.4307
0.4297
الجنيه الاسترليني
62.0266
62.3367
62.1817
الفرنك السويسري
47.4289
47.6660
47.5475
الدولار الكندي
35.9895
36.1694
36.0795
كرونة السويدية
5.1071
5.1326
5.1199
الكرونة النرويجية
5.5419
5.5696
5.5558
الكرون الدنماركي
7.2186
7.2547
7.2366
الدينار الكويتي
156.4301
157.2123
156.8212
الريال السعودي
12.6663
12.7296
12.6980
الدرهم الاماراتي
12.9333
12.9980
12.9656
الريال القطري
13.0448
13.1100
13.0774
الدينار البحريني
125.9279
126.5575
126.2427
ريال عماني
123.3446
123.9613
123.6530
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
64.5806
64.9230
64.7518
الدولار الحسابي (مصر)
3.4306
3.4725
3.4515
اليورو
53.8788
54.1482
54.0135
XAR
2050.4725
2060.9705
2055.7215
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