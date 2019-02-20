أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 53.84 جنيه.

وجاءت القائمة بحسب ما نقلت صحيفة كوش نيوز من بنك السودان كما يلي.

أسعار العملات اليومية مقابل الجنيه السوداني.

20/02/2019

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4286

0.4307

0.4297

الجنيه الاسترليني

62.0266

62.3367

62.1817

الفرنك السويسري

47.4289

47.6660

47.5475

الدولار الكندي

35.9895

36.1694

36.0795

كرونة السويدية

5.1071

5.1326

5.1199

الكرونة النرويجية

5.5419

5.5696

5.5558

الكرون الدنماركي

7.2186

7.2547

7.2366

الدينار الكويتي

156.4301

157.2123

156.8212

الريال السعودي

12.6663

12.7296

12.6980

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0448

13.1100

13.0774

الدينار البحريني

125.9279

126.5575

126.2427

ريال عماني

123.3446

123.9613

123.6530

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

53.8788

54.1482

54.0135

XAR

2050.4725

2060.9705

2055.7215