عدم الحياء

شهاب محمد - الخرطوم - شعار حزب المؤتمر الوطني

خاص الخليج 365:

السوداني.. البشير: مسيرة الإنقاذ ليس فيها ما يخجل أحدًا

خبر يستفز كل من يسمعه ، ونسال السيد الرئيس هل حقا لاتخجلكم كثرة افعالكم المخالفة لكل القيم والأخلاق ؟

ألا يخجلكم السطو على السلطة وسرقة إرادة الناس والانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة ؟ هل أن هذا لايخجلكم وليس هناك شخص سوى أو جماعة تحترم نفسها لاتخجل من سرقة ترتكبها ثم تمشي بين الناس تأمر بالعدل والإحسان وتدعو الى مافيه خير الإنسان، هل أن هذا لايشعركم بالخجل فماذا عن حملة الفصل الكبري للعاملين بالخدمة المدنية وطردهم من وظائفهم لاختلافهم سياسيا معكم فهل هذا الفعل المشين لايخجلكم ياريس ؟ ألا تستحون من قطع ارزاق الناس وتجويع مئات الأسر ان لم نقل انها بلغت الآلاف وذلك بتشريدكم لاربابها من وظائغهم ؟ ان لم تستحوا من هذا الفعل فما الذي يسبب لكم الخجل ياترى؟

ودعنا نعرج على زاوية أخرى ونسألكم عن المحسوبية التي فاقت التصور والفساد الذي بلغ في عهدكم نسبة اعلى من نسبته في اي حكومة منذ الاستقلال والحال انكم تحكمون باسم الدين وباسمه تاكلون المال الحرام وتفسدون في الارض وتقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ومسيرة ضحاياكم تطول إذ لم تبدأ بالضباط المقتولين في رمضان بتهمة محاولة الانقلاب على السلطة وتغيير النظام وهو عين ماقمتم به فكيف تجيزون لأنفسكم ماتحرمونه على غيركم ما لكم كيف تحكمون ؟ وان كانت مسيرة القتل وسفك الدماء لم تبدأ بهؤلاء فانها لا تنتهي بالاستاذ احمد الخير ورفاقه من قتلاكم ظلما وعدوانا في الاحتجاجات الحالية ولن نستطيع استعراض القائمة الطويلة بداية من مجدي الذي قتلتموه بتهمة الاتجار في العملة والان انتم اكبر تجار العملة ومخربي الاقتصاد ، وهناك عشرات الضحايا الذين فقدوا حياتهم بسببكم سواء بشكل مباشر ام غير مباشر وكل هذا بالطبع دون قتلى الحروب في كل مناطق المشاكل من دارفور الى الجنوب فكردفان والنيل الأزرق وما سواها من مناطق وماسواهم من ضحايا الله تعالى وحده يعلم كم هم ومن هم ، ان كان هذا لايشعركم بالخجل فما الذي ياترى يمكن أن يجعلكم تخجلون؟

حقا اذا لم تستح فافعل ما تشاء.