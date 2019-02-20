ماذا قالت أمريكا عن الوضع السياسي في السودان؟

قال المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، كبير المستشارين لأفريقيا بمجلس الأمن القومي، سيريل سارتر، إن السودان يمر بتطورات ومرحلة انتقالية، داعياً الحكومة السودانية إلى احترام حق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم، كما طالب الجانب الآخر بالالتزام بالسلمية.

وبحث سارتر مع مساعد الرئيس السوداني، فيصل حسن إبراهيم، أمس، الاثنين، في القصر الرئاسي بالخرطوم، سير المرحلة الثانية من عملية الحوار «الأمريكي – السوداني»، حسب ما ذكرت وكالة أنباء السودان «سونا».

وأعلن المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، أنه لن يتم فرض أي حلول من الخارج على السودان، وأضاف إن المزيد من الصبر سيمكن الحكومة السودانية من إيجاد حل سياسي للأحداث الراهنة في البلاد.

وأوضح سارتر في تصريحات للصحفيين عقب لقاءه مع مساعد الرئيس السوداني، «جئت إلى الخرطوم لمواصلة الحوار بين البلدين ووضعه في مساره الصحيح، بما يقود لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب»، وأشار إلى أنه من خلال العمل المشترك سيجد البلدان طريقهما إلى شراكة قوية، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان «سونا».

من جانبه، أكد مساعد رئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، التزام الخرطوم بالحوار مع واشنطن في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ما عقد سارتر جلسة مباحثات مع وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، لتؤكد الخارجية السودانية عقب اللقاء في بيان، أمس، أن الحكومة حريصة على الالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم حرية التعبير والتجمع، وأشار إلى الشروع في التحقيق بأي تجاوزات تمت في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان «سونا».

وكان المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير المستشارين لإفريقيا بمجلس الأمن القومي، وصل إلى السودان أمس الأول، الأحد، برفقة مدير دائرة إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، دارين سيرايل، في زيارة رسمية استغرقت يومين، لمناقشة الترتيبات النهائية في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى بحث تطورات الوضع السياسي في البلاد، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فضلاً عن بحث سُبل تعزيز العلاقات بين واشنطن والخرطوم.

تأتي تلك الزيارة وتصريحات المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، كبير المستشارين لأفريقيا بمجلس الأمن القومي، سيريل سارتر، عقب أيام من تصريحات وزير الخارجيو الأمريكي، مايك بومبيو، خلال لقاء خاص مع قناة «الحرة»، قائلاً: «أطالب بالسماح للمتظاهرين في السودان بالتعبير عن وجهة نظرهم دون تضييق، داعياً لحدوث عملية انتقالية يقودها الشعب السوداني».

وأضاف بومبيو نتمنى أن تُسمع أصوات الشعب السوداني، وتحدث عملية انتقالية بقيادة الشعب، وأشار في حديثه عن توقعات المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام في السودان، قال: «صعب بالنسبة للشعب السوداني الأوضاع اليوم ونتمنى أن يتم سماع صوته، موضحاً إنه إذا كان هناك انتقال للسلطة يجب أن يتم من خلال الشعب السوداني نفسه، وليس من قبل نفوذ أجنبي».