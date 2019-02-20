رئيس الوزراء : نمتلك شيئ سيغير خارطة السودان الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء السوداني انتشار معدن الذهب باحتياطات كبيرة في أكثر من سبعين بالمئة من ولايات السودان.

وقال معتز موسى عبد الله رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: إن الدراسات أثبتت وجود احتياطات كبيرة من معظم المعادن، حيث يأتي الذهب على رأسها بانتشاره في 14 ولاية من ولايات السودان.

ونوه لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمعرض وملتقى التعدين الدولي الرابع بقاعة الصداقة الاثنين، إلى أن المؤتمر ينعقد في ظل تحديات إقليمية وعالمية، خاصة أن اقتصاديات الدول الإفريقية المنتجة للمعادن تعتمد على تصديرها في شكل خام ما يفقدها القيمة المضافة وخلق فرص عمل مستدامة.

وأضاف: إن هذه التحديات تفرض على هذه الدول واجبا أخلاقيا لبناء شراكات ناجحة في زيادة التمويل ونقل التقانة.

وأكد معتز التزام الحكومة بفتح أبواب السودان للمستثمرين تحقيقا للشراكات النافعة. مشيرا إلى وجود قانون استثمار جاذب ومشجع خاصة في مجال التعدين. داعيا المؤتمرين لخلق قنوات تواصل حقيقية للنهوض باقتصاديات دولهم.

وقال: إن حكومة السودان تسعى لبناء وطن قوي ومؤثر في محيطيه الإقليمي والدولي من خلال تحقيق الاستقرار والنمو. مؤكدا استعداد الحكومة لتبني مخرجات الملتقى بوصفها الإطار الأمثل للاستغلال الأمثل للإمكانات المعدنية من أجل مستقبل زاهر للأجيال القادمة.