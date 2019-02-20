البنك المركزي السوداني يؤكد انفراج ازمة في مارس المقبل

قال محافظ بنك السودان المركزي؛ محمد خير الزبير؛ أن انخفاض معدلات التضخم لايعني انخفاض في اسعار السلع. وتوقع في تصريحات صحافية عقب منتدى اقتصادي بالخرطوم؛ انفراج ازمة السيولة في مارس المقبل بطرح فئة 500 جنيه. وافاد تقرير جهاز الاحصاء المركزي بانخفاض معدلات التضخم لشهر يناير الماضي من 74 الى 43؛ وعزا ذلك الى تراجع اسعار السلع الاساسية.

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