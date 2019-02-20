حدث سلبي لسواريز بدوري الأبطال

لا يزال لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني يبحث عن فك عقدة التهديف خارج الديار مع البرسا في بطولة دوري أبطال أوروبا. وانهي برشلونة الشوط الأول متعادلا سلبيا مع ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن سواريز واصل صيامه التهديفي مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا خاردج الديار. واضاف الموقع، أن سواريز أنهي بالفعل 1440 دقيقة دون أن يسجل أي هدف أي 24 ساعة بدون تسجيل في دوري الابطال خلال 16 مباراة.

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