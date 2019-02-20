أمن حماس يعتقل كوادر الإتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، الثلاثاء، عدداً من كوادر الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، وذلك إثر الإضراب المنوي تنفيذه يومي الأربعاء والخميس.

وكان الاتحاد قد دعا إلى الإضراب غداً وبعد غد بسبب وقف الحكومة الفلسطينية صرف رواتب عدد من المعلمين والتقاعد المالي لعدد آخر.

وعلى إثر ذلك، اضطر الاتحاد، مساء اليوم، الإعلان عن إلغاء الإضراب المقرر في غزة، وإعطاء فرصة للحوار، على الرغم من موقف حماس من حكومة التوافق الفلسطينية.

من ناحيته، أدان التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين الإطار النقابي للجبهة الشعبية، الاستدعاءات الأمنية لكوادر المعلمين في غزة.

وقال التجمع، إنه "يدين ما تقوم به أجهزة حماس الأمنية من حملة استدعاءات لكوادر ومعلمين الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بسبب الاضراب المزمع"، مؤكداً على أن الاضراب حق كفله القانون وأن الاستدعاءات مرفوضة وغير قانونية.

وطالب التجمع كافة الجهات الحقوقية والقانونية بالتدخل فوراً لوقف الاستدعاءات والملاحقات الأمنية، مؤكداً على موقف الاتحاد العام للمعلمين بالمطالبة بحقوق المعلمين التي قطعت رواتبهم، وانهاء التقاعد المالي والعمل ايضاً على تحصيل حقوق تعيينات 2006/2007/2008.