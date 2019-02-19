مقتل منفذ حادث الطعن بمدينة مرسيليا الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية مقتل منفذ حادث الطعن الذي وقع في مدينة مرسيليا جنوبي البلاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن الشرطة الفرنسية قولها ، إن قواتها اقتربت من المهاجم بعد طعنه لشخصين ألقى بعدها السكين من يده وأخرج سلاحًا ناريًا أطلق منه النار على الشرطة مما استدعى القوات للرد عليه.

وأعلنت السلطات أن المواجهة أدت إلى إصابة المهاجم بجروح أدت لمقتله، مضيفة أن أفراد الشرطة لم يصابوا جرّاء الحادث.

يُشار إلى أن المهاجم، البالغ من العمر 36 عاماً، لديه سجل بعدد من الجرائم إلا أنه لم يكن على قائمة متابعة الشرطة الوطنية.