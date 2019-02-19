خضر: تدشين الربط الكهربائي مع مصر مارس المقبل

قال وزير الموارد المائية والكهرباء في السودان؛ خضر محمد قسم السيد؛ أن الربط الكهربائي مع جمهورية مصر؛ سيدشن في مارس المقبل بـ(50) ويرتفع تدريجا إلى 300 ميقاواط.

وكشف الوزير في مقابلة مع قناة النيل الأزرق؛ عن إجراء ترتيبات فنية لتحسين الشبكة لعدم تكرار الإظلام التام وتحقيق استدامة التشغيل، وقال: أن زيادة الأحمال أو خروجها سبب رئيسي في خروج الشبكة .

وأكد تقدم برامج الصيانة الدورية للمحطات المائية والحرارية وانسياب الوقود في إطار الاستعدادات للصيف المقبل.

وقال قسم السيد ان العمل في محطة قرى (3) وبورتسودان يمضى بخطوات متقدمة ويتوقع دخول المشروع إلى الخدمة خلال العام الجاري 2019.

وأشار الوزير إلى ترتيبات فنية مع الجانب الأثيوبي لتحقيق استدامة التشغيل في الكهرباء المنقولة عبر الخط الأثيوبي والتي تقدر ما بين 100 إلى 150 ميقاواط لتصل مستقبلا إلى 300 ميقاواط.

وأوضح أن سد مروي يعمل بكفاءة عالية تجاوز إنتاجه القدرة التصميمية في إنتاج الكهرباء بعد تنفيذ مشروع تعلية سد الروصيرص.

وقال هنالك الكثير من الجهود المبذولة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؛ حيث تم تنفيذ محطتين لإنتاج الطاقة الشمسية في كل من الفاشر والضعين لإنتاج 10 ميقاواط من الكهرباء.

وأضاف أن كهربة المشاريع الزراعية يمضى بصورة جيدة في ولايات نهر النيل والشمالية والنيل الأبيض وولاية الجزيرة؛ وانعكس المشروع ايجابيا في زيادة الإنتاج وتقليل تكلفته.