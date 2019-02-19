شاهد.. انطلاق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

اختار المدير الفني الألماني يورغن كلوب تشكيلة ليفربول الرسمية ضد بايرن ميونخ في مباراة ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب انفيلد في انجلترا.

ويتطلع ليفربول لتجاوز عقبة بايرن ميونخ والمضي قدما في مشواره بدوري أبطال أوروبا، وتجاوز صفعة الموسم الماضي حيث خسر في النهائي أمام ريال مدريد بثلاثة لهدف في مباراة خرج منها محمد صلاح مصابا في الشوط الأول.

وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية التي ستواجه بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا اليوم كالتالي

أليسون ، ارنولد ، ماتيب ، فابينهو ، روبيرتسون ، كيتا ، فينالدوم ، هانديرسون ، صلاح ، ماني ، فيرمينو

وأعلن الكرواتي نيكو كوفاتش تشكيلة بايرن ميونخ الرسمية لمواجهة ليفربول كالتالي

نوير ، كيميش ، سولي ، هوميلس ، الابا ، مارتينيز ، تياغو ، غنابري ، خاميس ، كومان ، ليفاندوفسكي

ويغيب عن تشكيلة ليفربول اليوم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب تراكم البطاقات والكرواتي لوفرين بسبب الإصابة.