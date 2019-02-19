دوري الأبطال.. ليفربول 0-0 بايرن ميونخ.. صلاح أساسيًا مع فيرمينو

يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، ضد منافسه فريق بايرن ميونيخ الألماني بعد قليل في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول: أليسون، أرنولد، فابينو، ماتيب، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، صلاح، ماني، فيرمينو.

تشكيل بايرن: نوير، ألابا، سولي، هوملز، كيميتش، تياجو، مارتينيز، كومان، خاميس، جنابري، ليفاندوفسكي.