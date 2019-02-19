المجر تفتتح فرعا دبلوماسيا لسفارتها في القدس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الحصول على موافقة لافتتاح فرع دبلوماسي لدولة المجر في القدس.

ووصف نتنياهو موافقة دولة المجر على افتتاح فرع دبلوماسي في مدينة القدس، بأنه إنجاز كبير، وجاء ذلك في أعقاب اجتماع ضم نتنياهو وممثلي دولة المجر على هامش اجتماعات مؤتمر "وارسو" للأمن والسلم في الشرق الأوسط والمناهض للسياسات الإيرانية، والمعروف إعلاميا باسم "مؤتمر وارسو".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن دولة سلوفاكيا قررت فتح مركز إبداعي وثقافي في القدس، كما فعلت دولة التشيك من قبل.