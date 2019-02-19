مصر تعتزم توصيل الكهرباء للسودان مقابل “سلع عينية”

أعلنت الحكومة المصرية أنها جاهزة لتوصيل الكهرباء للسودان، نهاية مارس، بحد أقصى 40 ميغاوات، مقابل سلع عينية تشمل استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان، وأضافت “الحصول على هذه السلع والمحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اللقاء يوم الثلاثاء، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، ووزير التموين والتجارة الداخلية، د. علي المصيلحي، بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي والتفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن.

ووقف مدبولي خلال اللقاء، على إجراءات متابعة إجراءات الربط الكهربائي مع السودان.

ونقل المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، في تصريحات صحفية، بحسب ما نقلته الشروق – عن وزير الكهرباء، أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء السودانية، بشأن ما تستوعبه الشبكة السودانية للكهرباء من طاقة.

وأفاد وزير التموين، وفقاً للمتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بأنه يتم استيراد اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس من السودان، ومن الممكن الحصول على هذه السلع والمحاصيل مقابل قيمة الربط الكهربائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)