تشكيل ليون أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

أعلن برونو جينيسيو المدير الفني لنادي أولمبيك ليون الفرنسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي برشلونة الإسباني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- لوبيز - دوبويس ، مارسيلو ، دينايير ، ميندي - ندومبيلي ، عوار ، تيرير - تراوري ، ديباي ، ديمبلي.

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