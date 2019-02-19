"الداخلية": لن نسمح بالمساس بمكتسبات الأمة والمظاهرات فقدت المشروعية

قال وزير الداخلية، أحمد بلال عثمان، إن الشرطة لن تسمح بالمساس بمكتسبات الأمة، وستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن، ويعرض أرواح وممتلكات المواطنين للخطر، وأضاف "المظاهرات كانت لها مطالب مشروعة إلا أن أيادي خفية غيرت مسارها".

وأضاف خلال حديثه، في حفل تخريج الدفعة 68 من كلية علوم الشرطة والقانون، إن المطالب ذهبت بعيداً لتطالب برحيل النظام بوسائل غير مشروعة، ما أدى إلى النهب والتخريب والسلب، وإن ذلك سلوك هدام لن يسمح به.

وشهد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير، القائد الأعلى لقوات الشرطة، فعاليات حفل التخريج.

وقال بلال إن الكوكبة الجديدة المتخرجة من كلية علوم الشرطة والقانون إضافة حقيقية ومقدرة من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وتمكين للاستقرار والأمن بالبلاد، وأضاف أن حماية الوطن والمواطن واجب مقدس، وأن قوام الدفعة ٢٥٠ طالباً، فيهم ١٢ من دولة الأردن الشقيقة.

وأكد أن الشرطة ستظل العين الساهرة واليد الأمينة، وأنها ستخافظ على أمن وسلامة الوطن بالغالي والنفس، مشيداً بجهود كلية علوم الشرطة والقانون التي ظلت شامخة تدرب وتؤهل وتخرج الضباط وتعمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات.