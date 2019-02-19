الخرطوم تكشف اسباب عدم إنفاق السياح الأجانب أموالهم في السودان

أماط رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة بتشريعي الخرطوم حافظ أحمد الشيخ اللثام عن أسباب عدم صرف السياح الأجانب لأموالهم عندما يتجولون في البلاد، وأرجع ذلك لشهامة وكرم الشعب السوداني، وقال هذا لا يتماشى مع فلسفة السياحة التي تقوم بدفع السياح الأجانب لصرف كل نقودهم والنظر إليهم كمورد.

وأوضح الشيخ في تصريحات صحفية، بان الكثير من السياح عندما يأتون إلى السودان لا يصرفون ولا جنيه واحد نتيجة لاحتفاء أهل المنطقة بهم والصرف عليهم، وذكر أن هنالك الكثير من الدول تعرف كيف تجبر السائح على الصرف.

وقال الطبع الشهم للسودانيين لا يتماشى مع فلسفة السياحة، ويجب أن يعرف السودانيين أن السائح مورد ويجب أن نسوق أشيائنا حتي نرتقي بالسياحة للأمام.

وأعلن رئيس اللجنة عن اتجاه الحكومة للترويج أكثر للسياحة ووضع مرشد سياحي يوضع في مطار الخرطوم، وإن السياحة من أهم موارد الدولة وتركز عليها الخرطوم بشدة وتشكل موارد السياحة للوزارة المختصة أكثر من 60%.

وأشار إلى إن الخرطوم تتميز بكثرة وتنوع المناطق السياحيةوتذخر بأماكن مميزة للسياحة الدينية وقال من منا لا يعرف الشيخ حمد النيل وضريح الإمام المهدي والفكي هاشم وغيرهم، كذلك هنالك الكثير من المتاحف والطوابي وهي محط أنظار الكثير من السياح.

وكشف الشيخ عن وجود مهرجان سياحي ضخم بعنوان ملتقى النيلين، وقال هذا الملتقى إذا أحسن توظيفه سوف يصبح مثل شرم الشيخ.

ولفت إلى إن دور المجلس التشريعي هو الارتقاء بالسياحة وتخطيطها ووضع الخرط العامة للسلطة التنفيذية.