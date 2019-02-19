تشكيل برشلونة الرسمي أمام ليون بدوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي ليون الفرنسي، منافسه فريق برشلونة الإسباني بعد قليل في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويريد البارسا بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، خاصة بعد غياب البطولة عن الفريق منذ عام 2015 في الموسم الذي حقق خلالها اللقب على حساب نادي يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي التشكيل الأساسي لبرشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لانجليت - جوردي ألبا.

خط الوسط : بوسكيتس - راكتيتش - سيرجو روبرتو

خط الهجوم : ليونيل ميسي - لويس سواريز- ديمبلي