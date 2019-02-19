فشل انتقال بنزيما لبرشلونة لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن السبب في عدم توقيع نادي برشلونة الإسباني مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الحالي، حيث كان لديهم فرصة في ظل وجود مسؤول تعاقدات البارسا تشيكي بجيريستين.

وبحسب ما كرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة احتاج مهاجم في عام 2008 عندما وصل جوارديولا إلى رأس ملعب كامب نو ولم يرغب في الاعتماد على صامويل إيتو كان كريم بنزيمة هدفهم الرئيسي في ذلك الوقت ، حيث كان أداء الفرنسي لا يصدق في أولمبيك ليون المواسم السابقة.

بيجريستين كان السكرتير الفني في برشلونة المسؤول عن التعاقدات قام بزيارة بيت اللاعب من أجل إقناعه بالتوقيع مع النادي ، وفي الكامب نو توقعوا انضمامه، لكن على كل حال بيرجيستين لم يكن سعيد باسلوب اللاعب واصدقاءه وعلق وقتها انه لم يعجبه عدم نظره له اناء المحادثة بينهم.

لسبب أو لآخر، فقد تقرر أن النادي لن يوقع مع كريم هناك خطر من شأنه أن يصبح مشكلة ولن يكون التكيف معه سهلا، وصل إبراهيموفيتش في صيف 2009 مقابل ايتو، وديفيد فيا وصل بعد عام واحد ليحل محل السويدي وكان رهان جيد من ريال مدريد على اللاعب الفرنسي المنتظم منذ ذلك الحين.