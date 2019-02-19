رئيس لجنة الطاقة يرهن إنفراج أزمة الوقود بتوفير النقد الأجنبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان، السماني الوسيلة، إن أزمة السلع في مقدمتها “الوقود” خلقت نوع من الهلع وسط المواطنيين، وطالب الحكومة بتوفير النقد الأجنبي لإستيراد الوقود.

وتجددت أزمة الوقود خاصة “الجازولين” في العاصمة الخرطوم، بعد إنفراجها نسبياً لأيام، وسط إستمرار الأزمة بالولايات.

وقال الوسيلة في تصرحات صحافية بالبرلمان اليوم “الثلاثاء”، إن إنجلاء أزمة الوقود بالبلاد مرهونة بتوفير النقد الأجنبي لوزارة النفط للإستيراد، وكشف عن تلقي لجنته شكاوى من ولايات بعدم وصول الوقود المخصص لها بالرغم من وصول الوقود المخصص لمجموعات كـ”اتحاد مزارعين واصحاب محطات”.

وطالب بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة بتوفير النقد الأجنبي لتوفير الوقود وإدارة التصرف فيه فضلاً عن الدور الرقابي للمواطنين بالتبليغ حال وقوع أي تجاوزات من اصحاب المحطات.

وشدد على ضروة مراجعة الحكم الاتحادي فيما يلي توزيع الوقود بالولايات لجهة أن وزارة النفط لا تملك حق توزيعه بل توفيره فقط، وتابع: “وصلتنا شكاوى من الولايات بعدم حصولها على حصتها”.

واشار إلى أن أزمة الوقود ستظل تراوح مكانها صعوداً ونزولاً حسب الوارد من المحروقات التي لم تعالج إلا بمعالجة جذرية لمسألة النقد الأجنبي وتوفيره لوزارة النفط.