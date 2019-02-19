سطو بالاكراه.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ تفاجأت مثل غيري بصورة صحفي مريخي في مدرجات الاستاد عشية مباراة المولوديه .

@ مصدر استغرابي ان الصحفي اياه (مزمل ابو القاسم) ليس عضواً بمجلس المريخ ولاحتي من الموالين له بل انه ابرز معارضي المجلس .

@ ليس هذا فحسب بل انه سخر من قرار مجلس قريش المشاركه في البطوله العربيه .

@ يومها كتب مقالة بعنوان ( اصحى يا قريش) قال فيها ان المريخ الخاسر من اندية الذيليه (اهلي عطبره) غير مؤهل للمشاركه في البطوله العربيه .

@ حذر يومها من هزائم عريضه علي يد الاهلي والزمالك وسخر من القياده الفنيه للمريخ (عبد المجيد وهيدان)

@ برغم كل ذلك جاء مزمل ليرفع صورته على المدرجات في سطو مكتمل الاركان على جهد الرجال !! .

@ نعم لو كان هناك من يستحق ان تُرفع صورته لكان قريش ورفاقه ممن تحملوا المسئوليه رغم المتاريس وصحافة السب والتخذيل .

@ المهنيه تستدعي من مزمل وكافة الاقلام التي نهشت جسد المجلس والمدرب الاعتذار الفوري لهما .

@ شخصياً اتصل بي عدد من اهل المريخ محتجين علي سرقة جهد المجلس وتعليق الصور .

@ مشجع المريخ المعروف (حسن ماسوره) كان اخر المتصلين .

@ حتى لا يقولوا (كيف لمريخي الاتصال بكاتب هلالي) اقول (وهل صحف المريخ مفتوحه لاهل المريخ ؟)

@ الاجابه معلومه وصحف المريخ لا تعبر عن نبض الجماهير .

@ اكبر خطأ ارتكبه مجلس المريخ تجميده صحيفة المريخ لكن البركه في فضائيه المريخ .

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