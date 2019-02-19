كاس وكاش وكاس.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*كاش بين كاسين

*سنة يا انا

*شكوتنا في كاس وفي ايدنا كاش والعين علي كاس

*سنة يا انا

*شكوتنا في كاس بالعون الذاتي

*وفي ايدنا كاش عرق الجبين العربي

*والعين علي كاس في العين اخت ابوظبي كاسا عربي

*اميرة قالت وووب علي

*فطومة شن قولك؟؟؟

*شكوتنا في كاس بالجهد الشعبي

*والعين عالكاس بالجهد الشعبي

*وقبضنا الكاش بالجهد الشعبي

*وما اعظم شعبك ياوطني

*وما اعظم وطنك ياشعبي

* اميرة قالت شنو؟

*كاش المرحلة دي يحل المشكلة الاقتصادية لشرق ووسط افريقيا

*كترت ماعندنا دولار

*الفيفا زاتها كان متضايقة بندينها

*وووب علي قالتها اميرة مندهشة

*ايها الناس

*دروس اخدناها واستفدنا منها كثيرا

*دايرين نعمل كورس ندرسها للناس

*ناس روشا دايرين تقوية في

*الاعتماد علي الوطنيين بقدر كبير والفكفكه من ناس اتوبونج وامبومبو

*ترك مسلسل الاكياس الطايرة وخلق الاستقرار الفني

*التركيز علي الاعمار الصغيرة

*مافي داعي يكون الشغيل وبشة اكبر من الزولفاني

*الاقلاع عن مع وضد والتركيز مع الكيان

*استنفار جهد الشعوب والخروج من الكسكتات والجيوب

*الثقة في مقدرات الشعب المهولة

*اليقين بان تسجيلات هدوم العيد دي لاتقدم

*الشو بالنسبة للجمهور يعني غشو

*التنسيق مع الاتحاد السوداني لتطوير المنشط بالتضامن

*لان الانفراد يعني ايد واحدة

*والايد الواحدة لابتصفق ياروشا

*ولا بترفع كاس افريقي يافطومة يا اختي

*اميرة قالت شنو يافطومة؟

*دروس ينبغي ان نعلمها للناس

*كترت الايادي موش بتصفق

*بتعمل حفلة عديل كده

*المهم

*انتوا كورة الهلال متين؟

*ووب علي

*قالتها اميرة عبر الواتساب كثيرا

*ايها الناس

*بالحب نصنع سعادة وحب

*والماعندو محبة ماعندو الحبة

*وهمسة في اذن معاوية الجاك

*اعلن مبادرتك فهي آخر خطوات التوافق والمحبة في المريخ الوطن

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*حصل يوم شفتنا سائرينا ثائرنا

*فكرت فينا

*ولا خالي الامر للزمن ياوالينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال اعملوا اضان الحامل طرشة لما تسمعوا بيان فالسكوت في معرض الحاجة للكلام كلام

والي لقاء

سلك

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