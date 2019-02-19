اعتذار من قيادة “اليونسفا” لوفد إشرافية أبيي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قدمت قياداة قوات اليونسفا اعتذارها لرئيس إشرافية أبيي المشتركة من خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الإشرافية من جانب السودان أحمد الصالح صلوحة، مع قائد اليونسفا بأبيي غبري ماريا ادهانا، بحضور إدارة الإشرافية ومستشاري قائد اليونسفا.
وبحث الاجتماع الذي عقد يوم الإثنين بالخرطوم، سير العمل الأمني بالمنطقة وإمكانية التنسيق بين الإشرافية وقوات اليونسفا.
واستنكر صلوحة ما قامت به اليونسفا إبان جولته لمنطقة أبيي من اعتراض للوفد بقوة مسلحة، مبيناً أن ماريام قدم اعتذاره عن ما بدر من قواته، مؤكداً تعاونه الكامل مع الإشرافية خلال فترة وجوده.
وأضاف صلوحة أن الاجتماع تطرق إلى دور قوات اليونسفا وفق البرتوكول ومهامها ووظيفتها، وجدد رئيس الإشرافية عزم إدارته على تنفيذ مشروعات تنموية بالمنطقة خدمة للمواطنين.
الشروق
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