الحكومة: لن يحدث تشريد لأحد من عمال الميناء الجنوبي ببورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - بورتسودان

الخليج 365:

أكدت الحكومة أنه لن يحدث تشريد أو يضار أحد من العاملين في الميناء الجنوبي على خلفية الشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية لتشغيل الميناء الجنوبي ببورتسودان. وشدد وزير النقل حاتم السر أن حقوق العاملين ستكون محفوظة ولن يظلم أحد.

وكانت اللجنة العليا لمعالجة أوضاع تشغيل الميناء عقدت الإثنين، اجتماعها الأول ببورتسودان وترأسه رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، بحضور مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد نائب رئيس اللجنة وعدد من المسؤولين.

وقال السر في تصريحات إن رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق العاملين وعدم تشريدهم.

وأضاف السر بحسب شبكة الشروق – أن الاجتماع خرج بجملة من الموجهات أجلمها في حفظ حقوق العاملين وأن يكون العمل منصباً لما يحقق مصلحة البلاد، بجانب ضرورة توجيه العمل لتحقيق التطوير والتحديث، خاصة وأن الميناء الجنوبي تمر عبره الصادرات الواردات.

وأشار إلى أنه من ضمن موجهات الاجتماع أن تستمر هيئة الموانئ البحرية في برامج المسؤولية الاجتماعية تجاه ولاية البحر الأحمر، سواءً تمت الشراكة مع الشركة المعنية أو غيرها، وأبان أن الحكومة تسعى لزيادة كفاءة الميناء لأنه يرتبط بحركة الصادر والوارد.

وأعلن وزير النقل أن اللجنة العليا لمعالجة أوضاع تشغيل الميناء الجنوبي ستبقى ببورتسودان وتلتقي كل الأطراف وتستمع إلى وجهة نظرها، وبالمقابل ستطرح الحكومة وجهة نظرها حول الأمر.

ويذكر أن عمال الميناء قد رفضوا عملية بيع الميناء وعبروا عن ذلك في تظاهرات عدة ، مطالبين الحكومة بإلغاء العقد المبرم مع الشركة الفلينية لتشغيل الميناء الجنوبي ببورتسودان ، ويخشى العمال أن يؤدي هذا إلى تشريدهم من العمل.