شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أقدمت محكمة كاس ، على تكوين هيئة المحكمة للنظر في شكوى المريخ، وعينت المحامي البريطاني نيكولاس ستيورات رئيساً للمحكمة، والمحامي الهولندي هندريك كيسلر محكماً ينوب عن نادي المريخ، واختارت كاس المحامية الأوكرانية آنا بورديغوفا محكمة تنوب عن الاتحاد السوداني لكرة القدم، باختيار ذاتي من المحكمة بسبب عدم التزام الاتحاد باختيار محكم له في القضية

كانت هذه تفاصيل خبر كرواتيه لاتحاد الكرة وبريطاني للمريخ.. محكمة(كأس) تكوّن محكمي قضية المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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