بالفيديو : إمام وخطيب مسجد يوظف أغنية الفنان محمد ميرغني في رده على عتاب صديقه

استشهد الشيخ والداعية أسامة سليمان بالأغنية السودانية الشهيرة (كلمني يا حلو العيون) للفنان الكبير محمد ميرغني في معرض رده عن محور يتعلق بالكلمة الطيبة في برنامج صباحات سودانية يتناول موضوع عنوانه (الكلمة الطيبة بوابة محبة للآخرين) حيث طرحت عليه مقدمة البرنامج المذيعة رؤى تاج السر سؤلاً عن التعامل بالكلمة الطيبة.

سرد الشيخ أسامة موقفاً دار بينه و أحد أصدقاءه حيث قال:(وجدت مكالمات فائتة على هاتفي من أحد أصدقائي وعندما عدت واتصلت عليه قال لي معاتباً: (كلمني حاول حس بي) فما كان مني إلا وأن رددت عليه بذات كلمات الأغنية حيث قلت له :(عاتبني خت اللوم علي).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)