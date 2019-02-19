القبض على قطاع طرق بسنار

ألقت الشرطة بولاية سنار، القبض على عصابة من قطاع الطرق مكونة من 11 صبياً تقوم بإرهاب ضحاياها ليلاً بالسواطير والسكاكين ونهب مقتنياتهم، حيث ضبطت بحوزتهم بعض المعروضات.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، الثلاثاء، أن العملية التي نفذتها شرطة محلية سنار جاءت نتيجة لتكرار بلاغات النهب والترويع للمواطنين، حيث تقوم العصابة بتهديد الضحايا في شوارع تقل فيها حركة المارة والإضاءة وتقوم بترويعهم والاستيلاء على مقتنياتهم من المال أو الهواتف أو المركبات.

وتعرف أحد الضحايا (طبيب) على ثلاثة من المتهمين الذين عرضوا عليه في طابور شخصية.

وتوعدت الشرطة، طبقاً لمصادر، بالقضاء على الظاهرة تماماً بعد الإجراءات الأمنية التي خططت لها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)