بكري يعلن تبنيه لبرنامج الحوار الشبابي

تعهد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح، برعاية برنامج الحوار الشبابي لحل كل قضايا الشباب، وقطع بأن استراتيجية الدولة تتمثل في بناء أمة تعتمد على الشباب في النهضة.

و أطلع صالح خلال لقائه بالقصر الجمهوري، يوم الثلاثاء، المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للشباب السوداني، على تقرير الأداء للاتحاد خلال العام 2018 وأهم المشروعات التي طرحها الاتحاد.

وأوضح رئيس الاتحاد محمود أحمد محمد (ود أحمد) في تصريحات عقب اللقاء، أن النائب الأول أكد دعمه ورعايته لمنصة الشباب للإبداع الثقافي في كل ولايات البلاد والذي يشمل كل الطيف السياسي والثقافي.

وأشار إلى تأكيد النائب الأول رعايته لبرنامج الحوار الشبابي تحت شعار: (منتدى شباب السودان لبناء المستقبل)، والذي يشمل 12 محوراً تشمل كل قضايا الشباب.

وأشار إلى أنه ستوجه الدعوة لشباب مصر للمشاركة في أعمال هذا المنتدى، بجانب رعايته للجائزة السنوية للشباب في مجال الاتصالات والتي تشمل 243 تطبيقاً من داخل وخارج السودان وجميعها تخدم الحكومة الإلكترونية والتي تشمل مجال الخدمات العامة والتعليم والصحة.

وذكر ود أحمد بحسب شبكة الشروق – أن الاجتماع تطرق إلى ملتقى الشابات ذوي الإعاقة والنظر في مطلوبات هذه الشريحة ومراجعة مشروعات استقرار الشباب.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)