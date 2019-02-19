روسيا تفتح "ممرات إنسانية" لخروج المدنيين من الركبان

افتتحت وزارة الدفاع الروسية اثنين من "الممرات الإنسانية" للاجئين الذين يعيشون في مخيم روكبان في سوريا ، حسبما اعلن ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز الدفاع الوطني في روسيا ، يوم الثلاثاء.

وقال ميزينتسيف في مؤتمر صحفي في موسكو ان نقطتي تفتيش أقيمتا قرب مستوطنتي جليب وجبل الغراب. وهذه الخطوة تمليها الحاجة الملحة لإيجاد حل مبكر لمشاكل السوريين العاديين الذين لا يزالون يعيشون في ظروف مروعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في البداية عن التحرك يوم السبت "للسماح للاجئين السوريين بالرحيل طواعية عن أماكن إقامتهم التي يختارونها".

حيث يعيش ما يقرب من 60،000 لاجئ في ظروف قاسية في الركبان ، التى تقع في منطقة نائية من الصحراء السورية بالقرب من الحدود الأردنية.

وقد فر معظم اللاجئين هناك من مناطق في شرق سوريا كانت قد سقطت في وقت سابق في جماعة داعش الإرهابية ، وكانوا محاصرين بعد أن أغلقت السلطات الأردنية الحدود.

وفي العام الماضي ، مات ما لا يقل عن 20 شخصاً داخل المخيم ، حيث واجهوا المجاعة والمرض ونقص الأدوية.

وقد ألقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان باللوم على نظام الأسد في الأزمة الإنسانية في المعسكر الصحراوي واتهمت الحكومة الأردنية بحظر دخول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

منذ أن بدأت في عام 2011 ، قتلت الحرب الأهلية في سوريا أكثر من 350،000 وشردت ثلث عدد سكانها قبل الحرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة.