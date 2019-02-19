والي النيل الأبيض يتعهد بالعمل علي توطين العلاج بالداخل

اعلن والي ولاية النيل الابيض الدكتور ابو القاسم بركة إهتمام حكومته بتوفير الخدمات الصحية وتقليل الجهد علي المواطنين وتعهد بالعمل علي توطين العلاج بالداخل من خلال الإهتمام بتطوير الخدمات الطبية لجميع مواطني الولاية بعدالة.

وامتدح بركة خلال وقوفه علي مخيم العيون الذي نظمته مؤسسة البصر الخير بمستشفي مكة بربك يوم الثلاثاء جهود مؤسسة البصر الخيريه في تقديم الخدمات العلاجيه لمرضي العيون بالولايات وتقليل الجهد علي الشرائح الضعيفه التي تحتاج للعلاج واشار لجهود وزارة الصحه في تقليل تكلفة العلاج من خلال ادخال جميع شرائح المجتمع تحت مظلة التامين الصحي والتوسع في الخارطه الصحيه وفق خطة الوزارة.

من جانبها واوضحت وزيرة الصحه والتنميه الاجتماعيه بالولاية زينب النموري ان المخيم عمل انساني وخيري يستهدف كافة المواطنين في اماكنهم مما يقلل تكلفة العلاج للمرضي واشارت الي انه استهدف الكشف علي اكثر من 4000 مريض واجراء 400 عملية عيون مختلفة باحدث المعدات والاجهزة الطبية المتطورة وتوزيع 1500 نظارة طبية و3000 قطرة علاجية بواسطة عدد من الاختصاصين في مجال العيون والبصريات واشادت بالدور الكبير لمؤسسة البصر الخيرية في تقديم الخدمات الطبية بالولاية و العمل في مكافحة العمي وامراض العيون داخل وخارج السودان.