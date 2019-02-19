النيابة تدون (36) بلاغ في مواجهة مصانع عشوائية

أعلنت نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة أن جُملة البلاغات خلال الإسبوع الماضي بلغت (157) بلاغ، من ضمنها (36) بلاغ في مواجهة مصانع عشوائية “غير المرخصّة”، كاشفة عن إبادة (35) طن مضبوطات مخالفة.
وقالت مولانا ماجدة الطاهر محمد أحمد وكيل أعلي نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة بحسب (smc) أنه تم فتح بلاغات في مواجهة (9) صيدليات بها مخالفات وتبيع أدوية منتهية الصلاحية، فيما تم فتح بلاغات ضد ثلاثة مخازن أغذية مخالفة، و (4) بلاغات في مواجهة أصحاب ثلاجات فراخ مخالفة، مشيرةً إلي أن جميع البلاغات تمت محاكمتها بالغرامة والإبادة.
وأكدت مولانا ماجدة مواصلة الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المُختصّة وذات الصِّلة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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