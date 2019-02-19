معتز: “الحوكمة” تحقق الاستقرار للأنظمة المالية

أكد رئيس مجلس الوزراء معتز موسى، أن إعمال الحوكمة يعتبر جانباً أساسياً في تحقيق الاستقرار المالي للأنظمة المالية، وإعمال المحاسبة، كما تمثل الحوكمة أداة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي والإنذار المبكر ومقاومة الصدمات الاقتصادية.

وقال معتز خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمنتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الإلكتروني، يوم الثلاثاء، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون، مع اتحاد المصارف السوداني، إن الحكومة تسعى جادة لتطبيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد وغسل الأموال.

من جانبه، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، بحسب الشروق – إن العالم يشهد عملية انتقال متسارعة للتحول من الاقتصاد النقدي إلى غير النقدي، والتحول من النقود الورقية إلى النقود غير الورقية، والاعتماد على النقود الإلكترونية، مؤكداً على أن الاعتماد على التكنولوجيا أمر في غاية الأهمية ويقلل الأزمات المالية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)