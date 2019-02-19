الشرطة تفك طلاسم سرقة حاوية بمحتوياتها في بحري

فكت مباحث فرعية بحري طلاسم بلاغ سرقة محتويات حاوية بأكملها على أجزاء بحي كافوري تقدر قيمتها بنحو (3) ملايين جنيه، ونجحت في القبض على متهمين أقرا بسرقتهما لمحتويات الحاوية في فترات زمنية متباعدة وتقطيع هيكلها وبيعه بالوزن لصاحب ميزان (خرد)، مستغلين غياب صاحبها خارج البلاد.
وقال مصدر بحسب صحيفة (السوداني) إن المباحث نجحت في استعادت معدات ورشة نجارة وطاقم بنشر متكامل بجانب أدوات لحام. وأضاف المصدر أن المتهمين أرشدا على (5) أشخاص استلموا منهما المال المسروق، مشيراً إلى المباحث تجري التحقيق معهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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