توقعات بإنتاج “الجزيرة” لـ600 ألف جوال قمحاً

قال رئيس مجلس مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة عبدالسلام الشامي بدر، إن محصول القمح يبشر بإنتاجية عالية تصل وفقاً للتوقعات إلى 600 ألف جوال زنة مئة كيلوجرام، فيما تشير التوقعات لإنتاج 15- 20 جوالاً للفدان.
وأعلن الشامي بحسب وكالة السودان للانباء عن اكتمال كافة ترتيبات مشروع الجزيرة لانطلاق عمليات حصاد محصول القمح في مساحة تبلغ 375 ألف فدان مزروعة بالأصناف المختلفة، إضافة لمساحة 30 ألف فدان تقاوى موزعة على جميع أقسام المشروع وذلك في مطلع مارس المقبل.
وأكد تأمين كل مطلوبات الحصاد من خيش وحاصدات، إضافة لثلاثة ملايين جالون جازولين، وكميات مقدرة من البنزين للمشرفين على الحصاد في الغيط.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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