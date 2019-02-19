ضبط (14) من معتادي السرقة وخطف حقائب النساء ببحري

وضعت مباحث فرعية بحري حداً لنشاط مجموعة اعتادت على ارتكاب جرائم خطف حقائب النساء والهواتف، وأوقفت 6 منهم يستقلون 6 دراجات نارية تستخدمها في عملياتها. وأقر المتهمون بسرقة 15 هاتفا، وضبطت 8 آخرين تخصصوا في كسر المحال التجارية بالمحطة الوسطى بحري واستعادت منهم 10 هواتف وعدد كبير من المقتنيات المسروقة.

وقال مصدر بحسب (السوداني) إن فريق من فرعية بحري بقيادة الملازم “عبد الله يحيى”، وإشراف رئيس الفرعية المقدم “مأمون فيصل” خرج للبحث عن المتهمين بعد رصد عدد من بلاغات خطف الحقائب بأحياء بحري شرق والصافية، وأثناء البحث نجح الفريق في القبض على أربعة متهمين يشرعون في خطف حقيبة فتاة بحي كافوري، وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم هواتف مسروقة مدون بشأنها بلاغات. وأضاف المصدر أن المتهمين أخضعوا للتحقيق الذي أقر خلاله أحدهم بسرقة (15) هاتف من محلية شرق النيل.

وفي ذات السياق، أضاف المصدر أن فريقا آخر من فرعية مباحث بحري بقيادة الملازم أول حسن صلاح تمكن من إنهاء نشاط عصابة من 8 أفراد تخصصت في كسر المحال التجارية بالمحطة الوسطى، وتستهدف محال الموبايلات ومحل لتشغيل الفضة.

وأشار المصدر إلى أن ذات الفريق نجح في القبض على معتادا جرائم الخطف يستقلان دراجتين ناريتين وسط بحري بالقرب من ميدان عقرب، وكشفت التحقيقات عن أنهما يعملان على طمس أرقام لوحات الدراجات بوضع شريط لاصق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)