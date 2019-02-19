واشنطن تقدير جهود الخرطوم في سلام أفريقيا الوسطى وجنوب السودان

أعرب المساعد الخاص للرئيس الأميركي سيريل سارتر مدير الشؤون الأفريقية بمجلس الأمن القومي الأميركي، عن تقدير بلاده لدور السودان في التوصل إلى اتفاق السلام في أفريقيا الوسطى أخيراً، والجهود الناجحة التي يبذلها لدفع السلام في جنوب السودان.

وبحث وزير الخارجية د. الدرديري محمد أحمد بمكتبه، يوم الإثنين، مع المسؤول الأميركي، مسيرة الحوار بين البلدين في مرحلته الثانية التي انطلقت في أكتوبر من العام الماضي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وطرح المسؤول الأميركي رؤية الإدارة الأميركية لكيفية إنجاح المرحلة الثانية من الحوار بين البلدين بمساراتها المختلفة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية إلى توصيات ورشة الحريات الدينية التي انعقدت بالخرطوم يوم 29 من الشهر الماضي في إطار الحوار السوداني الأميركي.

وأكد الدرديري بحسب الشروق – حرص الحكومة على الالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية التي تحكم حرية التعبير والتجمع وغيرها من حقوق الإنسان، لافتاً النظر إلى الشروع في التحقيق في أي تجاوزات تمت في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

واتفق الطرفان على أهمية استمرار وتعزيز عملية الانخراط الحالية بين السودان والولايات المتحدة في إطار المرحلة الثانية من الحوار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)