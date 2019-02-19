نفذ أكثر من مائة محامياً وقفة أحتجاجية امام مقر مجمع المحاكم بنيالا وسط وان انفضت الوقفة بعد تحقيق اهدافها.
بيد أن الاجهزة الامنية اعتقلت عقب الوقفة الاحتجاجية عدد غير محصي من بينهم المحامي مدثر حسن علي والاستاذ مهدي علي مهدي .
ورفع المحامون المحتجون شعارات ” لا لقتل المتظاهرين ، وجوب مساءلة القتلة ،تسقط بس،سلمية سلمية ” بينما ردد بعض المارة والمتحمسين شعارات المظاهرات التي انتظمت البلاد منذ التاسع عشر من ديسمبر .
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقالات وسط المحامين بعد تنفيذ وقفة احجاجية بنيالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.