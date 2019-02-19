توقعات بإنتاج "الجزيرة" لـ600 ألف جوال قمحاً

وأعلن الشامي بحسب وكالة السودان للانباء عن اكتمال كافة ترتيبات مشروع الجزيرة لانطلاق عمليات حصاد محصول القمح في مساحة تبلغ 375 ألف فدان مزروعة بالأصناف المختلفة، إضافة لمساحة 30 ألف فدان تقاوى موزعة على جميع أقسام المشروع وذلك في مطلع مارس المقبل.
وأكد تأمين كل مطلوبات الحصاد من خيش وحاصدات، إضافة لثلاثة ملايين جالون جازولين، وكميات مقدرة من البنزين للمشرفين على الحصاد في الغيط.وكشف رئيس مجلس مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة عن تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات جنيه لشراء فائض القمح من المزارعين لضمان وصوله للمخزون الاستراتيجي والذي يقدر بعدد 400 ألف.
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