ضبط مذيعة شهيرة بـ(شاشمندي).. تفاصيل مُذهلة

شهدت قضية ضبط مذيعة شهيرة بمخدرات من نوع (الشاشمندي) تطورات جديدة، وذلك بعد ان قامت السلطات بتوجيه تهمة التعاطي لها بدلا من الاتجار، واضافت مصادر ان محاولات عديدة ظلت تقوم بها ادارة القناة التي تعمل بها المذيعة من اجل انهاء تلك الازمة التي يمكن ان تتسبب في ضربة موجعة للقناة والتي ظلت تتعرض مؤخرا لهجوم كثيف.

وتعود تفاصيل القضية الى ضبط المذيعة الشهيرة وبرفقتها احدى المذيعات الجدد -بذات القناة- قبيل ايام وهما يحملان داخل السيارة كمية من مخدر (الشاشمندي)، لتقوم السلطات بالتحفظ عليهن وعرضهن على النيابة المختصة.

وتعتبر المذيعة الشهيرة التي تم ضبطها من المذيعات المتميزات واللائي استطعن ان يضعن بصمتهن بقوة اثر ظهورها الاول باحدى القنوات المشاهدة قبل ان تنتقل لقناتها الحالية وتشهد نجوميتها انحساراً واضحاً، وهو السبب الذى قادها لتعاطي المخدرات- بحسب المصادر.