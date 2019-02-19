وفد طبي امريكي يجري 300 عملية مجانية لسودانيين بالخرطوم

أعلنت الجمعية الطبية الإسلامية السودانية الترتيب لقيام مخيم الشفة الأرنبية العاشر بمستشفى الأسنان بالخرطوم، وذلك في الفترة من 2- 8 مارس المقبل. ويستهدف المخيم إجراء 300 عملية مجانية.

ويأتي المخيم العاشر للشفة الأرنبية بمستشفى الأسنان هذا العام مواصلة لما بدأه من مخيمات سابقة، حيث يستهدف هذا المخيم إجراء 300 عملية مجانية، وقد بدأ التسجيل للمخيم منذ الأول من فبراير الحالي ويستمر حتى نهاية المخيم في الثامن من مارس المقبل.

ودعا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم بالجمعية السودانية الطبية الإسلامية أبوبكر حسن عبدالرحمن، جميع المرضى بالإسراع في التسجيل في المخيم بمستشفى الأسنان التعليمي بالخرطوم لتكملة الإجراءات والفحوصات، مشيراً إلى أن كل الفحوصات والعمليات والأدوية مجانية.

ويعتبر هذا المشروع من مشاريع الجمعية الطبية الإسلامية السودانية الأساسية، حيث بدأ هذا المشروع في العام 2010.