وفد طبي امريكي يجري 300 عملية مجانية لسودانيين بالخرطوم

ويأتي المخيم العاشر للشفة الأرنبية بمستشفى الأسنان هذا العام مواصلة لما بدأه من مخيمات سابقة، حيث يستهدف هذا المخيم إجراء 300 عملية مجانية، وقد بدأ التسجيل للمخيم منذ الأول من فبراير الحالي ويستمر حتى نهاية المخيم في الثامن من مارس المقبل.
ودعا مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمراسم بالجمعية السودانية الطبية الإسلامية أبوبكر حسن عبدالرحمن، جميع المرضى بالإسراع في التسجيل في المخيم بمستشفى الأسنان التعليمي بالخرطوم لتكملة الإجراءات والفحوصات، مشيراً إلى أن كل الفحوصات والعمليات والأدوية مجانية.ويعتبر هذا المشروع من مشاريع الجمعية الطبية الإسلامية السودانية الأساسية، حيث بدأ هذا المشروع في العام 2010.
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