جيوفاني.. الأرقام تكذب

على الرغم من وصفها دوماً بأنها حاسمة، وقاطعة للشك، إلا أن الأرقام لم تكن كذلك فيما يتعلق بمردود البرازيلي جيوفاني مع فريقه الهلال هذا الموسم.

(الأرقام لا تكذب)، عبارة لا تنطبق على جيوفاني فأرقامه مع الفريق الأزرق حتى الآن تكذب بشأن تقييمه مقارنة بباقي زملائه في خط المقدمة.

بالأرقام، يتصدر الكنغولي إدريسا مبومبو قائمة هدافي الهلال حسب صحيفة قوون برصيد سبعة أهداف، يليه وليد الشعلة بسداسية، وتكمن المفارقة في أن من يأتي خلفهما هو البرازيلي جيوفاني برصيد خمسة أهداف، وهي الحصيلة التي تضع جيوفاني في مرتبة واحدة مع موفق صديق.

لكن عند إغفال جانب عدد الأهداف التي أحرزها أي من مهاجمي الفريق الأزرق، فإن كل متابعي الهلال على قناعة بأن مارنهاو بات من أسوأ اللاعبين مردوداً، وأنه لم يكن مقنعاً على الإطلاق خلال هذا الموسم، واضعين إياه في ذيلية ترتيب المهاجمين ومن باب أولى لا يقارنوه بموفق الذي بات من نجوم الصف الأول بالفريق بقياس المردود والتأثير، لكن بقياس الأرقام يبقى شريكاً للبرازيلي.

أرقام البرازيلي التي ساوته مع موفق صديق، جعلته يتفوق على عدد من اللاعبين الذين يظهرون في الهجوم ويقدمون مستويات تجد تقييماً عند الأنصار أكثر من جيوفاني، على غرار محمد موسى الضي، صاحب الهدف الواحد، ومحمد مختار ذو الثلاثة أهداف، فضلاً عن الصادق شلش وولاء الدين موسى، الذي لم يشارك إلا لماماً، كان من أبرزها تألقه بعد دخوله بديلاً لمرنهاو بالذات، حين الخسارة أمام الرابطة كوستي، لكن ذلك لم يشفع له للتفوق على “ابن السامبا” كون ولاء الدين مثل شلش، لم ينجح أي منهما في هز الشباك، وبعيداً عن لغة الأرقام فإن المدرب التونسي إراد الزعفوري برر تراجع مستوى اللاعب إلى أسباب (نفسية) وأكد عودة اللاعب لمستواه المعروف قريباً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)