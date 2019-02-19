بالصورة.. صدق أو لا تصدق.. جامعة سودانية تطلب من طلابها إحضار أولياء أمورهم

تداول نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صورة من خطاب جامعة سودانية تطالب من خلاله أولياء أمور طلابها بالحضور للمكتبة الرئيسية بالجامعة.

وبحسب ما نقل من بعض مواقع التواصل الاجتماعي فقد دعت جامعة الرازي المعروفة جميع أولياء أمور طلاب المستوي النهائي لجميع الكليات لاجتماع بالإدارة يوم السبت القادم 22/2/2019 في تمام الساعة العاشرة صباحاً, وختمت إدارة الجامعة خطابها بترحيبها بالجميع.

خطاب الجامعة وجد سخرية واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي, حيث سخر بعض النشطاء من عنوان الخطاب دون قراءة تفاصيله.

بينما دافع وبحسب موقع النيلين، عدد كبير من النشطاء عن إدارة الجامعة واعتبروا أن الأمر طبيعي جداً, وأكدوا أن إدارة الكلية بخطابها ودعوتها لأولياء الأمور تسعى لإعادة الدراسة في جو طبيعي يساعد طلابها على إنهاء مشوارهم التعليمي بالجامعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)