مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية يغلق مستقراً

شهاب محمد - الخرطوم - الاوراق المالية

الخليج 365 :

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للاوراق المالية اليوم مستقراً عند 13444.088 نقطة وفى معاملات اليوم ومقارنه مع تداولات يوم أمس فقد شهد هذا اليوم إرتفاع حجم التداول من 5,375,017 جنيه الي9,794,704 جنيه بنسبة إرتفاع بلغت 82% .

وإنخفاض عدد الأوراق المالية المتداولة من 38,559 الي 25,539 ورقة مالية بنسبة إنخفاض بلغت 34 % .وانخفاض عدد الصفقات المنفذة من 76 الي 73 صفقة بنسبة إنخفاض بلغت 4 % .

وفى مجال حركة الاسعار شهد قطاع البنوك وشركات الإستثمار اليوم إستقرار سعر سهم بنك فيصل الإسلامي السوداني عند 6.9 جنيه .

وسجل القطاع الصناعي اليوم إستقرار سعر سهم شركة النيل للاسمنت عند 0.36 جنيه .

وشهد قطاع الإستثمار والتنمية اليوم استقرار سعر سهم كل من شركة المغتربين عند واحد جنيه والشركة الوطنية لنظم التعليم المتقدم عند 6 جنيه .

وسجل قطاع الصكوك وصناديق الإستثمار هذا اليوم إستقرار سعر كل من صكوك الإستثمار الحكومية (صرح 16.2) عند 100.54 جنيه وصندوق البركة الإستثماري إنجاز2 عند 100.3 جنيه وإنخفاض سعر صكوك الإستثمار الحكومية صرح 17.1 من 100.54 إلي 100.50 جنيه .

وشهد قطاع الشهادات الإستثمارية إستقرار سعر 9 إصدارات وإنخفاض سعر إصدارة واحدة وذلك من جملة 10 إصدارات تم تداولها اليوم .