إدخال مطار الخرطوم في الدفع الإلكتروني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف ديوان الحسابات القومي أمس عن بدء التشغيل التجريبي للدفع الإلكتروني بمطار الخرطوم، تمهيداً لإدخال كل المطارات الولائية.

وقال نائب مدير الديوان مرتضى صالح وهبي، لـ(السوداني) إن نظام الدفع الإلكتروني في الوحدات الحكومية يمضي جيداً، وتبقت نحو 4 وحدات من نحو 173 وحدة، مبيناً أن هذه الوحدات الأربع لديها أنظمة وتعمل بالتحصيل الإلكتروني. وأضاف:الديوان يتابع موقف الشبكات بالتنسيق مع المركز القومي للمعلومات، مشيراً إلى أهمية الإعلام في المرحلة المقبلة لنشر ثقافة التعامل مع وسائل الدفع المختلفة.

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