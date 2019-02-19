زيادات كبيرة في اسعار مواد البناء بالاسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف تجار عن زيادات كبيرة في اسعار مواد البناء، منقدين وجود سعرين للبيع (الكاش ، والشيك ) ،و قالوا ان البيع أصبح يقدر على حسب مزاج الزبون، ، ما أدى إلى عدم استقرار سعر السلع.

وأوضح التاجر علي حسن علي لـ(آخر لحظة) ان شراء البضاعة بالشيك أو الكاش أدى إلى تذبذب في سعر السلع ، وقال ان سعر الطن من أسمنت عطبرة بالكاش بلغ (6300) جنيه وبالشيك بمبلغ (7400) جنيه، وأسمنت بربر بالكاش بمبلغ (6300) جنيه وبالشيك بمبلغ (7200)جنيه، وسعر طن السيخ (4) لينة ماركة الأسعد بمبلغ (6200) جنيه وسعر حديد الأوميقا (5200) جنيه، وسعر الزنك السوداني ماركة الحصان بالكاش يتراوح ما بين (420-750) والزنك الأمريكي (6) أمتار عيار (22) يتراوح بين (700-900) جنيه، ومقاس (4) ونصف أمريكي يتراوح بين (520-670) جنيهاً، وسعر بوهيات المهندس يتراوح بين (420-950) جنيهاً، وبوهيات الاقتصادي بحوالي (800) جنيه، بوهيات أيوب المقاس الكبير بلص يتراوح بين (850-750) جنيهاً، وسعر السلك ماركة الريان (25) كيلو بمبلغ (2200) جنيه وسعر جوال المسمار (25) سعر الكيلو بمبلغ (2200) جنيه وسعر مواسير الحائط (50) قطعة بمبلغ (250) جنيهاً وبلغ سعر جوال الأسمنت بين (5250-7350) جنيهاً.

وأضاف التاجر علي يحيى أن سعر قلاب الرملة الكبير (18) متراً بحوالي (6300) جنيه ورملة البناء (الصفاية) تتراوح ما بين (200-300) جنيه ويبلغ سعر الخرسانة القلاب الكبير (20) مل يبلغ (1300) جنيه، وسعر تراب البناء (المونة)، يتراوح بين (3000-2500) جنيه، ويبلغ سعر لوري الطوب (6500) جنيه، وسعر الطوب (الخفجة) القلاب (6) أمتار بمبلغ (3500) جنيه.

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